Tribunale, dopo 40 anni lascia il lavoro la dottoressa Carla Corso Direttore, è stata all'ufficio Gip/Gup e alla struttura della Presidenza

A guardarla, non si direbbe una persona attesa dalla pensione. Eppure, anche per la dottoressa Carla Corso, direttore, è arrivato il momento di lasciare il lavoro in Tribunale dopo circa quarant'anni. Ne sono trascorsi tanti dal suo ingresso nell'amministrazione giudiziaria: l'esordio in Calabria, poi il trasferimento a Benevento.

A lungo all'ufficio Gip /Gup, dal 2015 l'assegnazione alla struttura della Presidenza del Tribunale sannita, dove ha continuato a distinguersi per competenza e rigore professionale.

Oggi il saluto a quanti ne hanno sempre apprezzato le capacità, comprensibile un pizzico di emozione. Un momento speciale per il quale, attraverso questo giornale, le colleghe ed i colleghi del terzo piano le augurano il meglio possibile.

Buona vita, dottoressa Corso