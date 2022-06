Accusato di stalking all'ex moglie, avvocato: condannato un 48enne Benevento. Un anno e 4 mesi senza la sospensione della pena

Un anno e 4 mesi, senza il beneficio della sospensione della pena, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna stabilita dal giudice Simonetta Rotili per un 48enne di Benevento (la mancata indicazione delle generalità complete serve a tutelare la stessa parte civile ndr), riconosciuto responsabile di stalking (e lesioni) ai danni dell'ex moglie, un avvocato. Il giudice ha invece dichiarato il non doversi procedere per l'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per la quale l'imputato è già stato condannato (ne bis in idem).

Difeso dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, il 48enne era stato chiamato in causa per fatti che risalivano al 2015, per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della donna – è stata rappresentata dall'avvocato Vincenzo Regardi -, che avrebbe pedinato e tormentato con continui messaggi e telefonate. Oggi la conclusione del processo -il Pm aveva proposto 1 anno e 8 mesi - e la condanna.