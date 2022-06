Furibonda lite ad Apice, barista ferito con un coltello Tagli ad una mano e alla coscia per il malcapitato poi medicato in ospedale. Denunciato un uomo

Momenti di autentica concitazione nella tarda serata di ieri in un bar ad Apice dove il proprietario è stato raggiunto da due fendenti sferrati con un piccolo coltello da un'altra persona. Non gravi, per fortuna, le sue condizioni. Tutto sarebbe accaduto poco prima delle 23 al culmine, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, di una lite tra i due protagonisti della vicenda. All'improvviso è spuntato un coltellino con il quale l'uomo, poi denunciato, ha colpito il malcapitato ad una mano e alla coscia. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno fermato e trasferito in caserma l'indagato. Necessarie invece le cure dei sanitari del Fatebenefratelli per il barista ferito. Non gravi per fortuna le sue condizioni. Il commerciante è stato infatti medicato e dimesso dal nosocomio di Benevento.