Asl, De Girolamo: la sentenza di appello slitta al 13 settembre Sei imputati, tutti assolti in primo grado

Arriverà il 13 settembre la sentenza della Corte di appello per le sei persone assolte dal Tribunale di Benevento (al pari di altre due) dopo essere state tirate in ballo dall'inchiesta sull'Asl.

Rinviata l'udienza di oggi per l'astensione proclamata per il 27 ed il 28 giugno dall'Unione delle Camere penali (LEGGI ALTRO ARTICOLO), è stato infatti definito un nuovo calendario: il 12 luglio sono in programma le arringhe degli avvocati Domenico Di Terlizzi e Vincenzo Sguera, rispettivamente, per l'ex parlamentare Nunzia De Girolamo e Luigi Barone, all'epoca collaboratore della deputata, mentre il 19 luglio toccherà all'avvocato Giandomenico Caiazza, sempre per De Girolamo. Il 13 settembre, infine, spazio alle repliche del sostituto procuratore generale e dei difensori, poi la decisione.