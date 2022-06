L'ho abbracciata senza toccarle il seno, credevo volesse farsi una foto: libero Benevento. Obbligo di firma per il 38enne finito ai domiciliari per una ipotesi di violenza sessuale

Ha escluso di averla palpeggiata. E' vero, l'ho abbracciata, ma senza toccarle il seno, ha sostenuto dinanzi al gip Loredana Camerlengo, Ion Ciuraru, 38 anni, di nazionalità romena, arrestato da polizia e carabinieri per l'episodio accaduto nella serata di sabato nel centro di Benevento.

Difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, l'uomo ha affermato che anche quella sera si stava guadagnando da vivere come artista di strada. Ha aggiunto che, mentre si trovava dalle parti di piazza Cardinal Pacca, in un locale di distribuzione di bibite, alcuni giovani gli avevano chiesto di farsi una foto con lui. Aveva accettato e, credendo che anche la ragazza facesse parte di quel gruppetto, l'aveva abbracciata. Una scena immortalata dalla telecamera dell'attività commerciale.

Erano le 21.30, il 38enne era stato bloccato intorno alla mezzanotte, sempre in piazza, e sottoposto ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice lo ha rimesso in libertà, disponendo per lui l'obbligo di firma tre volte alla settimana.