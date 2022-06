Incendio in un capannone, morti maiali, un vitello e tre mezzi distrutti Il rogo in una struttura all'interno di un'azienda agricola a Solopaca

Due suini e un bovino morti, oltre che il completo danneggiamento di due trattori, un Carraro e un Same, e di un capannone. Questo il pesante bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi all'interno di un'azienda agricola in via Bebiana a Solopaca. L'allarme è scattato intorno alle 15 quando il proprietario dell'attività si è accorto delle fiamme che avevano interessato un capannone all'interno del quale c'era un furgone, i due mezzi agricoli e il ricovero per gli animali che purtroppo sono morti nell'incendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a spegnere il rogo che ha creato danni ingenti alle strutture, ai mezzi e agli animali da stalla. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.