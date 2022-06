Condannato per stalking, annullate sentenze di I e II grado: atti alla Procura La decisione della Cassazione per un 41enne al quale erano stati inflitti 3 anni e 4 mesi

Era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per stalking alla compagna dell'epoca, una pena ribadita anche in appello. Due sentenze che la Cassazione ha però annullato, comprese le statuizioni civili, rinviando gli atti alla Procura di Avellino, per una nuova richiesta di rinvio a giudizio. Tornano nuovamente all'indietro, dunque, le lancette di una storia nella quale era stato coinvolto un 41enne della provincia di Avellino, difeso dall'avvocato Antonio Leone.

Blitz antidroga, annullata con rinvio ordinanza per Gaetano Arena

Annullata dalla Cassazione, con rinvio dinanzi ad una diversa sezione del Riesame, la decsione con la quale lo stesso Riesame aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Gaetano Arena (avvocato Vittorio Fucci), 42anni, di Montesarchio, una delle psroen chiamate in causa dal blitz antidroga di marzo.