Spaccio di cocaina, bloccato ed arrestato un 45enne di Benevento Ai domiciliari Alfredo Mucci, fermato dai carabinieri. Denunciato giovane per 50 grammi di hashish

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi contestata dai carabinieri ad Alfredo Mucci, 45 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato bloccato dopo aver ceduto una dose di 'roba'.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. La 'visita' è stata poi estesa anche alla sua abitazione, all'interno della quale, nascosti in una stanza, sono stati rinvenuti 50 grammi di hashish costati la denuncia ad un giovane. Mucci è stato invece dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida dinanzi al Gip. Entrambi sono difesi dall'avvocato Antonio Leone.