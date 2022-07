Vigili del Fuoco. Buona pensione ai caporeparti Panella e Ferraro Una vita dedicata al Corpo e alla comunità per i coordinatori del Turno B

Benevento, Avellino, Verona, Chieti e Napoli sono state solo alcune delle tappe toccate nella loro carriera lavorativa all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Da ieri, il caporeparto esperto Antonio Panella ed il caporeparto Paolo Ferraro sono in pensione, il meritato riposo dopo decenni a servizio delle comunità presso le quali hanno prestato la loro professionalità. Salvare vite umane, far fronte a continue situazioni di pericolo, trovare soluzioni e affrontare scenari non semplici. Tutto questo fa parte dei vigili del fuoco. Una grande famiglia che oggi vuole salutare e augurare Antonio e Paolo, augurare loro una vita sempre ricca di interessi, soddisfazioni e serenità.

Il caporeparto Panella, capo del Turno B, è entrato nel Corpo nell'aprile del 1986. Trentasei anni di servizio all'interno di vari comandi d'Italia fino alla nomina di caporeparto esperto e coordinatore del turno B. Un amico, un collega dal quale attingere consigli e soluzioni per le situazioni più complesse.

Il caporeparto Paolo Ferraro, vicecapoturno è entrato nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell'aprile del 1987. da quel giorno la divisa e la missione affidatagli hanno fatto parte della sua vita. Un amico con il quale confrontarsi e discutere. Sempre disponibile per i colleghi e per gli amici ai quali oggi saprà dedicare tempo così come dettato dal suo carattere gioviale. Una professionalità sulla quale per anni hanno potuto contare tutti i suoi colleghi.

Martedì scorso l'ultimo turno di servizio per i Cr Ferraro e Panella, il saluto affettuoso dei colleghi del comando provinciale e dei distaccamenti del Truno B che hanno augurato loro una serena e meritata pensione.