Prevenzione contro i furti e sicurezza stradale, controlli dei carabinieri Posti di blocco e verifiche lungo le strade della Val Fortore

Nella fine settimana i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario nella Val Fortore controllando 86 persone, 80 veicoli e 10 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, eseguiti dall’Aliquota Radiomobile e dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia, sono state elevate quattordici sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per oltre cinquemila euro. In particolare sono state ritirate tre patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e su striscia continua ed una patente in quanto scaduta di validità. Sono state sequestrate amministrativamente quattro automobili che circolavano senza assicurazione.

L’attività preventiva dei carabinieri del Comando Provinciale di Benevento è stata particolarmente intensificata nel week-end al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e per prevenire i reati predatori.