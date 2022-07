Accertamenti medico legali, protocollo tra Procura e ospedale San Pio La Procura potrà avvalersi dell'Unità operativa di Medicina Legale

Questa mattina a Benevento il Procuratore della Repubblica Aldo Policastro e il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per l’effettuazione di accertamenti medico-legali.

Accordo che consentirà alla Procura della Repubblica di fare riferimento alla bisogna alla U.O. di Medicina Legale del Presidio Ospedaliero “G. Rummo”, particolarmente dotata delle attrezzature tecniche necessarie per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali su cadaveri, in linea con i requisiti di sicurezza prescritti dal Ministero della Salute, e di personale medico esperto nel settore necroscopico/autoptico.

Inoltre, la struttura in questione è attrezzata per l’esecuzione di attività autoptica anche su cadaveri positivi al COVID-19 e di servizi di custodia di reperti di interesse giudiziario, nonché di sezioni dedicate all'istopatologia, alla tossicologia forense in convenzione con l’A.O.U. “Vanvitelli” di Napoli e di radiologia forense anche per l'esecuzione di "immagini post­ mortali” mediante apposita apparecchiatura di Tomografia Computerizzata.

“Il protocollo d’intesa – ha commentato il manager Ferrante – costituisce un ulteriore tassello nella proficua collaborazione instaurata dall’Azienda Ospedaliera con tutte le Istituzioni del territorio, come dimostrano le numerose iniziative in tal verso portate avanti nel corso del mio mandato.”