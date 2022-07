Terreno con olivi e viti in fiamme, denunciato un 70enne Intervento di carabinieri e vigili del fuoco nelle campagne di Faicchio

E' stato fermato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato un incendio in un terreno alla contrada Colle e Starza nel territorio di Faicchio. Si tratta di un 70enne della valle Telesina fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita. I militari hanno rintracciato e identificato il pensionato che secondo l'accusa con un accendino poco prima aveva innescato il rogo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese che hanno spento l'incendio. Sono in corso le indagini per capire il perchè del gesto.