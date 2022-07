Auto si sgancia dal carroattrezzi e travolge addetto ditta di soccorso stradale Benevento, via Castellano: l'uomo è finito sull'asfalto ed ha battuto la testa. E' in ospedale

Momenti di paura questo pomeriggio in via Castellano, nella zona alta della città, per un incidente del quale ha fatto le spese un 44enne, addetto di una ditta di soccorso stradale della provincia di Avellino, travolto dall'auto che aveva trasportato. Tutto è accaduto nel piazzale dell'officina scelta per riparare una Mercedes nera rimasta coinvolta in un sinistro che ne aveva pesantemente danneggiato la parte anteriore.

Secondo una prima ricostruzione, mentre era in corso l'operazione di scarico, l'auto si sarebbe sganciata dal ponte del carroattrezzi sul quale era sistemata, scivolando pericolosamente all'indietro. Il malcapitato ha cercato di fermarla: ha aperto lo sportello per azionare il freno a mano, ma è stato inutile. Perchè la macchina, continuando a muoversi, lo ha investito, facendolo finire sull'asfalto, dove ha battuto la testa.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il 118. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza che è ripartita ad alta velocità verso il Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.