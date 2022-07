Ruba sigarette in un'auto in sosta, 50enne napoletano ai domiciliari L'episodio lungo la Statale Appia

E' accusato di furto, in concorso con un'altra persona allo stato non identificata, il 50enne napoletano finito agli arresti domiciliari. Nei confronti dell'uomo, un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Benevento al termine delle indagini sul furto di circa 20 chilogrammi di sigarette rubate da un'auto in sosta all'interno del centro commerciale Buonvento. Questa mattina l'arresto da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento.

Vittima del furto, una persona che il 18 febbraio scorso, dopo aver prelevato i tabacchi presso il deposito del Monopolio di Stato nel territorio di Ceppaloni, aveva deciso di fermarsi presso l'attività commerciale per sbrigare alcune faccende. Ed è in quel luogo che l'indagato con un complice aveva mandato in frantumi un finestrino della Fiat Panda ed aveva rubato le stecche di sigarette che erano state poi caricate su una Citroen Picasso ripresa dalle telecamere di sorveglianza 'agganciata' anche dai videosistemi con i lettori di targa presenti agli ingressi della città.

Da qui l'avvio delle indagini coordinate dall aProcura di Benevento. Dopo qualche giorno, la stessa targa era stata segnalata dai sistemi informatici delle forze dell'ordine nuovamente a Benevento e per questo la polizia giudiziaria aveva proceduto al controllo e all'identificazione dei due occupanti. Uno dei quali era stato quindi individuato nella persona gravemente indiziata del furto avvenuto qualche giorno prima.