Foro nella parete, colpo dei ladri in un bar e rivendita di tabacchi Malviventi in azione nella zona di Ponte Valentino a Benevento

Un foro di circa 50 centimetri di diametro per entrare all'interno della struttura che ospita un bar e una rivendita di tabacchi nella zona di Ponte Valentino. Lo hanno fatto i ladri che la scorsa notte hanno messo a segno un furto ai danni dell'attività commerciale. Non riuscendo a forzare porte e finestre, i malviventi hanno evidentemente scelto di sfondare la parete per entrare nel bar e rivendita di tabacchi. Attenzione rivolta ai soldi contenuti in una slot machine e ad alcuni contanti presenti nel registratore di cassa. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorse le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini sul colpo che si aggiunge agli altri registrati sia in attività commerciali che nelle abitazioni negli ultimi tempi nel Sannio.