L'appello del figlio: mio padre è scomparso, aiutatemi a ritrovarlo Da sabato non si hanno notizie di Raffaele Botticella, fioraio, di Collepiano di Torrecuso

E' una nota a rilanciare l'appello via facebook del figlio. Da sabato è scomparso Raffaele Botticella, residente alla contrada Collepiano di Torrecuso.

“Da sabato - si legge - non abbiamo più notizie di mio padre; è stato visto per l’ultima volta alle ore 7:20 presso il distributore della Q8 di Ponte. Chi lo abbia anche solo incrociato può contattarci per darci qualche indicazioni. Era a bordo della sua Volkswagen Polo nera targata FI M22985. Questo è il mio numero 3938752096. GRAZIE DI CUORE”.

Avviate le ricerche dell'uomo, molto conosciuto per il suo lavoro di fioraio. Comprensibile la preoccupazione dei familiari, che, prima di dare l'allarme, hanno atteso che rientrasse. Un'attesa fin qui vana.