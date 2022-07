Lo fermano per un controllo, scoprono che quel cittadino egiziano va arrestato Benevento. Un 55enne bloccato dalla Volante. Deve scontare una pena per ricettazione

Lo hanno fermato in strada, scoprendo che doveva essere arrestato. Due anni e 7 mesi: è la pena che deve scontare., per ricettazione, un 55enne di nazionalità egiziana, da alcuni anni domiciliato a Benevento, dove lavora come addetto ad un autolavaggio.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della Volante lo hanno bloccato al rione Libertà per un controllo dal quale è emerso che a suo carico c'era un ordine di carcerazione della Procura di Torino. Era stato condannato nel 2013 dal Tribunale piemontese, con una sentenza confermata in appello e diventata definitiva nel luglio del 2019.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Fabio Russo.