Ritrovato senza vita il 62enne di Torrecuso scomparso sabato Il corpo non lontano dalla sua auto che era stata rinvenuta aperta a San Massimo di Campitello

La speranza di ritrovarlo in vita si è interrotta nel pomeriggio di oggi quando i soccorritori hanno rinvenuto senza vita Raffaele Botticella, il 62enne di Torrecuso di cui non si avevano più notizie da sabato mattina, quando si era allontanato con la sua Volkswagen Polo nera da casa. Il corpo dell'uomo, fioraio molto conosciuto a Torrecuso, Ponte e Paupisi, era non lontano dal veicolo, tra la vegetazione. L'auto era stata ritrovata nella giornata di domenica nel territorio di San Massimo di Campitello Matese ed è lì che si erano immediatamente concentrate le ricerche di Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino Cnsas del Molise e Finanza. Ricerche coordinate dalla Prefettura di Campobasso e che purtroppo si sono interrotte oggi nella maniera peggiore.

Sono stati i cani molecolari della Guardia di Finanza ad indirizzare i soccorritori lungo il sentiero che porta al luogo del ritrovamento. Al momento l'accesso al sentiero è stato interdetto nell'attesa del magistrato che coordina le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Bojano.

Come si ricorderà, domenica mattina all'alba a far scattare l'allarme anche sui social con un accorato appello, era stato il figlio del 62enne.

"Siamo addolorati e in questo momento l'intera comunità di Torrecuso è stretta ai familiari di Raffaele" ha dichiarato il sindaco Angelino Iannella appena le forze dell'ordine gli hanno comunicato la notizia del ritrovamento del fioraio di 62 anni.