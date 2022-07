Ecologia Falzarano, si astiene anche il secondo Gup: ne serve un altro Atti al presidente del Tribunale per l'udienza a carico di 4 persone

Atti al presidente del Tribunale, che dovrà individuare un nuovo Gup. Perchè, su sollecitazione della difesa, anche la dottoressa Maria Di Carlo, per essersi già occupata della vicenda, ha dovuto astenersi questa mattina su Lorenzo Falzarano, 58 anni, la moglie, Loredana De Simone, 51 anni, di Airola, ritenuti amministratori di fatto della 'Ecologia Falzarano', Vittorio Lana, 60 anni, di San Giorgio a Cremano, rappresentante legale della stessa – a gennaio i primi due erano stati colpiti da una misura cautelare, l'altro da una di natura interdittiva- e Ilaria Valletta, 47 anni, di Moiano, chiamata in causa come amministratore della Eco Energy', di cui il pm Donatella Palumbo ha chiesto il rinvio a giudizio

Le accuse a vario titolo: bancarotta fraudolenta (documentale e dissipativa), autoriciclaggio e reati tributari. Sono state contestate nel secondo troncone di una inchiesta della guardia di finanza – per il primo (omesso versamento dell’Iva e delle ritenute Irpef per due annualità, prescritti altri addebiti) Falzarano e Lana sono già a giudizio -della società impegnata nel settore dello smaltimento dei rifiuti in più regioni italiane, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento il 17 giugno del 2020 ed affidata alla curatela, parte civile con l'avvocato Sergio Rando.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Castiello, Ivano Chiesa, Giulia Bongiorno, Maria Cornacchia, Francesco Fabozzi e Flavio Lamberti.