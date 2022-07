Guida senza patente e assicurazione e droga, denunce e segnalazioni Controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio nei centri della Valle Caudina

Tre persone denunciate, una modica quantità di droga sequestrata e nove giovani segnalati per uso di droga. Questo il bilancio dei controlli effettuati in Vall eCaudina dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio durante lo scorso fine settimana. In particolare, i militari hanno denunciato un giovane per non essersi fermato all'alt imposto e perchè alla guida senza assicurazione, stessa sorte per un altro automobilista che peraltro è stato sorpreso al volante senza mai aver conseguito la patente. Un uomo è stato infine segnalato per essere stato trovato in possesso di munizioni che sono state poi sequestrate.

Durante i controlli che si sono concentrati nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, i carabinieri hanno poi sequestrato 7 grammi di hashish e marijuana e 2 di cocaina, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di 9 ragazzi individuati nei Comuni di Bonea, Montesarchio, Airola, Ceppaloni, Campoli del Monte Taburno.