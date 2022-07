Indagine su 'Ecologia', Lorenzo Falzarano e la moglie non più agli arresti Erano ai domiciliari da sei mesi. Domani l'udienza preliminare per loro ed altre due persone

L'udienza preliminare è in programma domani, e loro ci arriveranno non più ai domiciliari. Perchè il gup Grazia Maria Monaco – il Pm aveva espresso parere negativo - ha revocato gli arresti, sostituiti con l'obbligo di firma, ai quali da sei mesi erano sottoposti Lorenzo Falzarano, 58 anni, e la moglie, Loredana De Simone, 51 anni, di Airola, ritenuti amministratori di fatto della 'Ecologia Falzarano', la società impegnata nel settore dello smaltimento dei rifiuti in più regioni italiane, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento il 17 giugno del 2020 .

Entrambi erano stati colpiti il 28 gennaio da una ordinanza di custodia cautelare adottata nel secondo troncone di una inchiesta della guardia di finanza. Il pm Donatella Palumbo ha chiesto il loro rinvio a giudizio e quelli di Vittorio Lana, 60 anni, di San Giorgio a Cremano, rappresentante legale della 'Ecologia' ,e di Ilaria Valletta, 47 anni, di Moiano, chiamata in causa come amministratore della Eco Energy', difesi dagli avvocati Antonio Castiello, Ivano Chiesa, Giulia Bongiorno, Maria Cornacchia, Francesco Fabozzi e Flavio Lamberti.

Le accuse a vario titolo: bancarotta fraudolenta (documentale e dissipativa), autoriciclaggio e reati tributari.

L'uienza preliminare era stata fissata dinanzi a due giudici che avevano però dovuto astenersi per essersi già pronunciati sulla vicenda, ecco perchè una settimana fa gli atti erano stati trasmessi al presidente del Tribunale, che ha individuato nella dottoressa Moncao il nuovo Gup. Sarà la volta buona?