Piante di marijuana, 39enne di Guardia patteggia e torna in libertà dopo 6 mesi Un anno e 8 mesi la pena, sospesa, per Enzo Volpicelli, che era ai domiciliari

Un anno e 8 mesi, pena patteggiata e sospesa, e il ritorno in libertà dopo sei mesi agli arresti domiciliari. E' la decisione del giudice Loredana Camerlengo per Enzo Volpicelli (avvocato Antonio Di Santo), il 39enne di Guardia Sanframondi che i carabinieri avevano fermato il 20 gennaio dopo una perquisizione.

Un'attività che aveva consentito di rinvenire nella mansarda, e non solo, alcune piante di marijuana, fogliame di cannabis indica ed inflorescenze di marijuana, per un perso di circa due chili, contenuti in buste di plastica, trasformatori di energia elettrica allacciati abusivamente alla rete pubblica mediante un cavo volante,fertilizzanti e vasi.

Su disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio, era finito agli arresti in casa - l' accusa era stata successivamente ridimensionata e qualificata come ipotesi più lieve-, dove è rimasto fino a questa mattina, quando il giudice li ha revocati dopo il patteggiamento.