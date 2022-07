Camposauro, il Riesame annulla il sequestro del rifugio 'Altaquota' Chiamati in causa la rappresentante della società titolare della struttura e il sindaco Scarinzi

Annullato dal Riesame il sequestro di 'Altaquota', il rifugio alla località Camposauro di Vitulano. Accolto il ricorso, discusso questa mattina, dell'avvocato Giusida Sanseverino, difensore di Rosamaria Tedesco, legale rappresentante della società titolare della struttura, e del sindaco Raffale Scarinzi, chiamati in causa per una ipotesi di abuso edilizio ravvisata nella mancanza del parere ambientale. Il sequestro era stato operato dalla forestale, nel pomeriggio la decisione del collegio giudicante.

Soddisfatto il sindaco Raffaele Scarinzi: "Confermata la bontà dell'operato amministrativo e ristabilite le condizioni per ridare a Camposauro l'attrattivita e la sicurezza degli anni scorsi. Ho sempre confidato nella magistratura e in un esito positivo della vicenda".

Secondo Scarinzi, " l'aspetto più spiacevole emerso è l'azione pervicace dei consiglieri di minoranza Palumbo e Rivellini per far chiudere un'attività che è traino del successo di Camposauro e per eliminare per via giudiziaria gli avversari politici distorcendo il senso di fatti e atti. Diranno i giudici se è stata calunnia. Saranno i cittadini a giudicare se questo (solo questo perché non c'è altro) è fare il bene del paese".