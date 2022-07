Maxi rogo danneggia ulivi e rotoballe tra Benevento e Torrepalazzo FOTO - Continua l'incendio anche in Valle Vitulanese. Rogo anche a Paupisi

Ancora incendi registrati in provincia di Benevento e che hanno caratterizzato anche la giornata di oggi. Proseguono le opere di spegnimento del vasto rogo boschivo in Valle Vitulanse. In azione elicotteri, vigili del fuoco e squadre dell'antincendio boschivo di Regione e Provincia. Nel pomeriggio paura a contrada Masseria del Ponte, al confine tra Benevento e la località Torrepalazzo di Torrecuso per un rogo che ha purtroppo interessato circa duecento ulivi ed alcune rotoballe di paglia. Due ettari di terreno percorsi dal fuoco.

Paura per alcune famiglie residenti nella zona e che sono state assistite dai vigili del fuoco accorsi sul posto al pari dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Militari e pompieri, ognuno per le proprie competenze hanno evitato ulteriori danni.

Vigili del fuoco in azione anche per altri roghi a Paupisi, località Santo Stefano e in altre zone.