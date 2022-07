Moglie e figlia lo denunciano, deve stare a 500 metri di distanza da loro Benevento. Maltrattamenti, misura per un 58enne

Non potrà avvicinarsi alla moglie ed alla figlia, ed ai luoghi che frequentano, e dovrà restare ad almeno 500 metri di distanza da loro. E' la misura applicata dal gip Loredana Camerlengo, sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato, per un 58enne di Benevento, indagato per una ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Gli è stata contestata in una indagine della Squadra mobile avviata dopo la denuncia delle due parti offese. Risale a giugno, ha come punto di partenza un rapporto che, a dire della coniuge, era diventato complicato, dopo alcuni di matrimonio, per le condotte aggressive e violente dell'uomo, poi estese anche nei confronti della figlia.

La donna aveva riferito di aver taciuto e subìto a lungo per paura, poi, una volta che la ragazza era diventata maggiorenne, aveva deciso di raccontare quanto succedeva da tempo, e di separarsi. Una scelta che lui non avrebbe accettato, alla quale avrebbe reagito con comportamenti e messaggi di stampo minaccioso.

Avrebbe sfondato la porta dell'abitazione in cui lei si era trasferita, in un'altra occasione avrebbe 'invitato' la figlia a sbloccare il telefono della mamma. “Guarda che se vuole la guerra io faccio la guerra... mi state mettendo in condizione di diventare cattivo... se mi togliete tutto, tolgo pure io a voi”, le avrebbe detto. Da qui la richiesta, avanzata dal Pm, di una misura a carico dell'uomo, accolta dal Gip. L'indagato è difeso dall'avvocato Antonio Leone.