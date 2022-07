Fiamme nei boschi del Sannio: Servizio antincendio della Provincia al lavoro A Vitulano a fuoco ben 7 ettari di vegetazione

L’Antincendio Boschivo del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento è al lavoro in questi giorni per far fronte alle conseguenze di numerosi boschi in fiamme.

La più grave emergenza causate dal fuoco che ha visto impegnati gli addetti dell’AIB della Provincia è stata quella venutasi a determinare in frazione Santo Stefano di Vitulano (vedi foto): qui le fiamme hanno interessato ben 7 ettari di vegetazione. E’ stato necessario l’intervento di due Squadre dell’AIB e di molte ore di lavoro, a supporto anche dell’intervento della Protezione Civile con due elicotteri, per avere ragione del fuoco.