Geloso, perseguita la mamma di sua figlia dopo la fine della loro relazione Benevento. Divieto di avvicinamento alla parte offesa per un 31enne

Non potrà avvicinarla e non potrà comunicare con lei. Lei è l'ex compagna, la mamma di sua figlia: lui l'avrebbe tormentata, probabilmente per gelosia, dopo la fine della loro relazione. Condotte che gli sono costate la misura disposta, su richiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, dal gip Gelsomina Palmieri, in una inchiesta condotta dalla Squadra mobile.

Indagato e parte offesa abitano nello stesso centro a pochi chilometri da Benevento, e fino a qualche mese fa stavano insieme. Poi, quando il rapporto si è interrotto, da giugno lui avrebbe iniziato a pedinarla, aggredendola in qualche occasione e causandole delle lesioni, anche in presenza di testimoni. Per la donna, più giovane di qualche anno – è assistita dall'avvocato Antonio Leone – una condizione di paura che l'ha aindotta a denunciare quanto stava subendo.