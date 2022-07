Bandito armato di coltello da cucina rapina sala scommesse a Benevento Momenti di paura questa mattina nella zona del Rione Libertà: 800 euro il bottino

Momenti di paura questa mattina per l'addetto di una sala scommesse al Rione Libertà per una rapina messa a segno da un malvivente che ha fatto irruzione nei locali armato di coltello e con il volto coperto. E' accaduto intorno alle 9 quando all'interno dell'agenzia, per fortuna, non c'erano molti clienti. All'improvviso il malvivente è entrato nell'attività commerciale ed ha minacciato l'addetto. L'uomo, secondo una prima ipotesi, impugnava un coltello da cucina. Aveva sul capo un cappellino e sul volto un foulard a coprire i tratti somatici. Una volta dentro ha urlato contro il malcapitato al quale non è rimasto altro da fare che consegnare i soldi presenti all'interno della cassa. Circa 800 euro che il malvivente ha afferrato prima di scappare all'esterno e far perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno ascoltato il racconto della vittima della rapina e avviato le indagini. Come sempre in questi casi, attenzione puntata anche ad eventuali immagini della videosorveglianza presente nella zona.