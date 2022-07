Occhiali astucci e asticelle contraffatti, denuncia e sequestri della Finanza Fiamme gialle in azione in due negozi della Valle Telesina. Sequestrati 108 Ray Ban contraffatti

Due negozi specializzati nella vendita di occhiali nel mirino dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento che hanno sequestrato oltre cento articoli, tra occhiali e astucci di una nota marca che invece si sono rivelati contraffatti. In particolare, militari del Gruppo, coordinati dal maggiore Carlo Iannuzzi, hanno effettuato due controlli in altrettanti negozi di centri della Valle Telesina. Sotto la lente d'ingrandimento gli occhiali da sole e noto brand “Ray Ban”, packaging, astucci, aste, sacchettini e straccetti pulisci lenti. Dai controlli effettuati è emerso, anche grazie all’ausilio di contestuali riscontri peritali intercorsi con gli specialisti della casa di distribuzione del marchio, che gli occhiali posti in vendita risultavano essere contraffatti, in quanto i marchi ivi riportati risultavano essere difformi rispetto agli originali, le modanature e le lenti erano prodotte con materiali non classificati CE, e presentavano difformità delle stampigliature, delle grafiche presenti sui packaging, astucci, aste, sacchettini e straccetti pulisci lenti.

Prodotti di buona fattura con dettagli molto simili a quelli originali, “tali da generare equivocità riguardo l’origine, la provenienza e la qualità, traendo in inganno il consumatore finale, anche in considerazione del fatto che i prodotti erano posti in vendita in un negozio specializzato”.

Per il titolare è scattata la denuncia mentre il materiale è stato sequestrato. Indagini ancora in corso per cercare di individuare la provenienza illecita della merce.