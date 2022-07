Via Meomartini, un grosso albero viene giù all'improvviso Questo pomeriggio

E' venuto giù all'improvviso, abbattendosi sulla carreggiata. Momenti di preoccupazione questo pomeriggio lungo via Meomartini, per la caduta di un grosso albero: una quercia che lì aveva le proprie radici da tempo.

Nessun problema, fortunatamente, per gli automobilisti in transito in quel momento, probabile che sotto i rami ed il fusto sia rimasto uno scooter. Resta da capire se abbia subito danni l'attività commerciale antistante. Sul posto le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco.