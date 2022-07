Inchiesta lavori a Pago Veiano, la maggioranza: vicinanza al sindaco De Ieso "Confidiamo nell'operato della giustizia"

La maggioranza Consiliare esprime “piena e totale solidarietà al sindaco Mauro De Ieso convinta della sua innocenza ed estraneità ai fatti contestategli. Non possiamo non evidenziare l’impegno profuso ed i risultati politici raggiunti in questi anni per il bene del nostro Paese. Confidiamo nell’operato della Giustizia”. Questa la nota dei consiglieri comunali di Pago Veiano dopo l'arresto del primo cittadino, poi sospeso dalla Prefettura come di prassi. La squadra di amministratori si dice dunque convinta dell'estraneità dei fatti del sindaco indagato per corruzione e turbativa di gare. Ipotesi di reato contestate nell'ordinanza di custodia cautelare, che sarà impugnata dinanzi al Riesame (leggi altro articolo).