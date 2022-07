Aspetta che siano sole, le molesta sessualmente: arrestato 21enne a Castelpagano Benevento. Il giovane è ai domiciliari, indagine della Mobile

Dal 28 aprile al 2 giugno: è l'arco temporale nel quale si sarebbe reso responsabile delle condotte che gli sono state attribuite: avrebbe molestato sessualmente alcune ragazze, anche minori. E' l'ipotesi di reato per la quale è stato arrestato un 21enne di nazionalità straniera, residente a Castelpagano, finito in una inchiesta della Squadra mobile. A suo carico una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, adottata dal Gip su richiesta della Procura, nella quale è stato ricostruito il modus operandi del giovane.

In una nota a firma del Procuratore Aldo Policastro si legge che “poneva in essere nei confronti delle vittime di sesso femminile, delle aggressioni consistite in atti sessuali commessi contro la loro volontà, sia che si trovassero da sole, che in compagnia di amiche”. Avrebbe “palpeggiato i glutei delle malcapitate, dopo averle seguite in silenzio ed essersi accertato che fossero impossibilitate a reagire e difendersi; in uno dei casi, la violenza sessuale si manifestava nell’aver palpeggiato i genitali della vittima”.

L'inchiesta, avviata dopo la denuncia delle parti offese, è stata supportata dall’escussione di testimoni, dall'individuazione fotografica e da “accertamenti tecnici sul veicolo in uso all’indagato” e dalla visione delle immagine delle telecamere pubbliche e private.

Fin qui l'ìimpianto accusatorio, rispetto al quale l'indagato, difeso dall'avvocato Nicola Cerulli. potrà fornire la propria versione durante l'interrogatorio di garanzia.