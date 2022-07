Meglio il carcere: aggredisce la madre e la ferisce, danneggia auto. Arrestato Già ai domiciliari per rapina, un 23enne di Benevento sottoposto alla stessa misura

Era ai domiciliari per rapina, ma ad un certo punto ha preteso di andare in carcere, pur di lasciare l'abitazione di famiglia. Ne ha combinate di tutti i colori, fino a quando è stato arrestato e sottoposto ancora agli arresti in casa-.

Protagonista della vicenda un 23enne di Benevento: secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe dato in escandescenze, aggredendo la madre, che avrebbe anche ferito, in modo lieve, con un coltello, ed alcuni familiari. Momenti di estrema concitazione: dopo aver rovesciato alcune suppellettili, sarebbe sceso in strada ed avrebbe danneggiato un paio di auto.

I carabinieri e la polizia, contro cui si sarebbe scagliato al loro arrivo, sono riusciti infine a bloccarlo e ad arrestarlo. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.