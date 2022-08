Cinque ragazze molestate sessualmente, 21enne di Castelpagano resta in silenzio Questa mattina l'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere

E' arrivato in Tribunale con le manette ai polsi e scortato dai carabinieri: c'è rimasto pochi minuti, quelli necessari a comunicare al gip Maria Di Carlo la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, il 21enne di nazionalità straniera, residente a Castelpagano, da alcuni giorni agli arresti domiciliari per violenza sessuale ai danni di alcune ragazze, anche minori, sia che fossero sole che in compagnia di amiche.

Difeso dall'avvocato Nicola Cerulli, il giovane è stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare adottata in una inchiesta della Squadra mobile centrata sulle condotte di cui si sarebbe reso responsabile, con modalità seriali, dal 28 aprile al 2 giugno.

Cinque gli episodi nel mirino: avrebbe palpeggiato i glutei delle malcapitate, dopo averle seguite in silenzio ed essersi accertato che fossero impossibilitate a reagire e difendersi; in uno dei casi, avrebbe toccato i genitali della vittima.

La parola passa ora al Riesame, dinanzi al quale la difesa impugnerà il provvedimento restrittivo.