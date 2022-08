Vandali in azione nel Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) Irruzione nel Cpia di piazzale Gramazio a Benevento, danneggiati materiale e finestra

Vandali in azione nell'ultimo fine settimana nei locali che ospitano il Cpia di Benevento. Si tratta del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti che ha sede nel complesso di piazzale Gramazio, al Rione Libertà dove ci sono anche gli uffici della Regione e anche lUfficio scolastico provinciale.

Per entrare all'interno i balordi hanno divelto una grata messa a protezione di una finestra sul retro del complesso. Una volta dentro, hanno rivolto le loro 'attenzioni' al materiale custodito, tra cui alcuni scatoloni di mascherine ed altra merce che è stata disseminata nella sottostante aiuola. Alcune mascherine sono state anche incendiate tra le erbacce. Un gesto stupido che ha solo provocato ancora una volta danni all'ufficio che in passato era già finito nel mirino dei vandali. Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa per i dipendenti che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini.