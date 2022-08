Rotoballe di paglia in fiamme nelle campagne di Reino L'allarme è scattato in piena notte in un terreno dove erano ammassate le balle

Erano circa le 2 della scorsa notte quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Benevento è scattato l'allarme per decine di rotoballe attaccate all'improvviso da un incendio. Un fenomeno che purtroppo si ripete ad ogni stagione, dopo la mietitura, quando le balle di paglia, o ancora peggio sul fronte economico quelle di fieno, vengono ammassate nei capannoni o nei terreni in attesa che vengano prelevate per essere vendute o portate negli allevamenti. L'incendio ha interessato – le operazioni di messa in sicurezza e smassamento delle braci sono ancora in corso – una sessantina di rotoloni di paglia in un terreno a Reino, al confine con il territorio di Fragneto l'Abate.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, di Benevento arrivati anche con un mezzo speciale per evitare che il fuoco si propagasse.

Complesse, come accade sempre in questi casi, le operazioni di spegnimento. Si tratta di paglia enormi quantità di paglia che vengono compresse e per questo si rende necessario smassare il materiale per gettare in continuazione acqua fino al completo spegnimento.

Resta da stabilire cosa abbia scatenato le fiamme.