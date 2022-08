Poliziotto soccorre e rianima un 70enne diabetico colto da un malore E' accaduto a Torre del Greco. Sovrintendente in servizio a Benevento: i complimenti del Questore

Ha rianimato un pensionato colto da malore e per questo il Questore di Benevento lo ha pubblicamente ringraziato. Protagonista della vicenda, un sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura Sannita. Lo scorso 31 luglio, l'agente era in sella al suo scooter e, mentre percorreva via Vittorio Veneto a Torre del Greco, la sua attenzione è stata attirata dalle urla di alcune persone. Arrestata la marcia si è accorto di un settantenne era riverso a terra in preda ad un malore. Il sovrintendente capo ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il Commissariato e, dopo aver notato che l'anziano era cianotico e non presentava battito cardiaco, gli ha praticato il massaggio. Dopo poco il malcapitato ha ripreso conoscenza ed è stato affidato alle cure del personale sanitario nel frattempo giunto sul posto.

Il poliziotto ha ricevuto le congratulazione del Questore Edgardo Giobbi che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di una costante e capillare formazione professionale per quanti sono chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini. È con tale finalità che, già da tempo, la Questura, in collaborazione con la Misericordia di Benevento, ha organizzato corsi di formazione per istruire il personale della Polizia di Stato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’uso dei defibrillatori.