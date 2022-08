Raid dei ladri in due abitazioni. Rubati soldi, orologio e borsa griffata Entrambi i colpi a Pago Veiano. Indagano i carabinieri

Un orologio d'oro, una borsa griffata e circa 2mila euro in contanti. Questo il bottino dei ladri che la scorsa notte hanno messo a segno due furti all'interno di altrettante abitazioni a Pago Veiano. Nella tarda serata l'amara sorpresa per i proprietari delle abitazioni finite nel mirino. Identiche le modalità utilizzate per entrare all'interno delle case: finestre forzate ed aperte dai malviventi che sono poi riusciti ad entrare negli appartamenti. Nel primo caso rubato l'orologio in oro bianco. Soldi e borsa il bottino invece del secondo episodio. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.