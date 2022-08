Grazie, Mauro, Un problema: ora chi lo dice alla nostalgia che deve smammare? Pensieri in libertà

Per una volta, ruoli invertiti: io che imbraccio maldestramente una telecamera (si, sono proprio io con i capelli da autentico operatore di ripresa) e lui che impugna un microfono con l'aria ironica (come indicano il sorriso e quella mano sul fianco) e intervista il compianto Nicola Russo. Altri tempi, ahimè, altre storie. Bellissime quando ne rivedi un fotogramma. L'amico e collega Mauro Ielardi ieri ne ha postato uno datato 28 anni fa – praticamente un'era geologica-, in occasione di un ritiro del Benevento.

Un tuffo nel passato via facebook, il pensiero corre al piacere di provare a riprovare, alla ricerca dell'immagine migliore, dell'inquadratura perfetta, del servizio capace di suscitare un minimo di interesse. Quanta goliardia, quanta serietà c'era già in quel che facevamo nel tentativo di migliorarci e di offrire un prodotto decente.

Nicola Russo era noto anche per il suo programma nel quale mescolava sapientemente l'informazione sportiva e lo sguardo sulla realtà, fatta di personaggi a volte improbabili e per questo meritevoli di ascolto. Aveva un modo tutto suo, estremamente particolare, di approcciare ogni aspetto della quotidianità, senza la puzza al naso. Riusciva a farsi seguire, ad incrociare al meglio il sentire popolare, senza accomodamenti, senza indulgere a forme di ruffianeria che all'epoca erano molto in voga.

Mauro Ielardi era tutt'uno con la telecamera – ho sempre sospettato che ci dormisse insieme -, la maneggiava (e la maneggia) con maestria, filmava e montava con una passione ineguagliabile che attribuiva valore anche a parole spese male.

Caro Mauro, è stato splendido rivivere quel ricordo, ma adesso, porcaccia miseriaccia, chi lo dice a questa botta di nostalgia che deve andar via per evitare di lasciarmi intrappolato nel rimpianto per un amico che non c'è più, per una stagione irripetibile?

Ecco perchè avanzo una richiesta: se hai intenzione di tirar fuori dal tuo inesauribile archivio qualche altra 'chicca', per piacere avvertimi. Ad una certà età le emozioni forti possono giocare un brutto scherzo. Maledetto amarcord.