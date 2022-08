Droga comprata a Napoli e spacciata nel centro storico, rito abbreviato per sei A marzo l'operazione dei carabinieri a Montesarchio. Udienza a novembre

E' stato fissato per il prossimo 28 novembre, dinanzi al gup Gelsomina Palmieri, il rito abbreviato per sei delle persone coinvolte nell'inchiesta antidroga del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

L'elenco include Maria Rosaria Barbato, 37 anni, il figlio, Luigi Franco, 21 anni – sono difesi dall'avvocato Ettore Marcarelli -, Giuseppe Duilio (avvocato Enzapaola Catalano) 54 anni, Maurizio Arena, 44 anni, Marco Iovino, 57 anni, Gaetano Arena, 42 anni – sono assistiti dall'avvocato Vittorio Fucci-, tutti di Montesarchio e agli arresti domiciliari.

Nel mirino degli inquirenti, come è ampiamente noto, una serie di episodi di spaccio di crack, hashish e cocaina. Droga comprata nel Napoletano e poi nascosta in aperta campagna, in attesa di essere venduta nel centro storico di Montesarchio.

I fatti contestati vanno dal dicembre del 2020 agli inizi del 2021 ed hanno riempito un'attività investigativa supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle deposizioni degli acquirenti e dalle riprese fissate dalle telecamere installate dinanzi a due abitazioni.