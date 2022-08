Scontro tra un camion e un’auto lungo la statale Telesina, due persone ferite Incidente tra una Fiat e un mezzo pesante tra Benevento e Ponte

Strada statale Telesina ancora teatro di un incidente stradale con feriti , danni e traffico in tilt. È accaduto tra Benevento e Ponte, all'altezza del tratto interassero da alcuni lavori di ripristino del manto stradale. È qui che, secondo una prima ricostruzione, un camion e una Fiat con due persone a bordo si sono scontrati . Un urto, violentissimo, che ha provocato il ferimento degli occupanti dell'auto che è rimasta pesantemente danneggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco di Benevento, polizia e carabinieri. Ad avere la peggio sono state le persone nell'autovettura entrambe estratte dalle lamiere e trasferite negli ospedali a Benevento. Traffico in tilt lungo l'arteria per consentire le operazioni di soccorso è messa in sicurezza della strada.