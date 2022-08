Partorisce in ambulanza, avventura a lieto fine lungo la Fondovalle Vitulanese Intervento della Rianimativa della Croce Rossa a Castelpoto

La stavano trasportando in ospedale, ma non c'è stato il tempo per farlo. Perchè lui ha deciso di venire al mondo prima. Lui è il secondo figlio di una trentenne di nazionalità straniera ospite di una struttura per migranti a Castepoto.

Che la donna fosse ormai pronta a partorire, non c'erano dubbi. Ecco perchè un'ambulanza rianimativa della Croce rosa l'aveva prelevata per condurla al San Pio.

Paziente in codice rosso, ma il piccolo ha fatto a tutti una sorpresa. La rottura delle acque della gestante ha infatti costretto l'equipe dei soccorritori a fermarsi lungo la Fondovalle Vitulanese ed intervenire. Qualche minuto ed il bimbo è venuto alla luce senza problemi. Per la gioia della mamma e di coloro che erano corsi ad aiutarla. Un'avventura a lieto fine.