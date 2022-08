Colpo dei ladri nell'abitazione dell'ex sindaco Fausto Pepe Benevento. Portati via oggetti d'oro ed orologi

Colpo dei ladri in via Addabbo, nella parte alta di Benevento. Nel mirino è finita durante la notte l'abitazione dell'ingegnere Fausto Pepe, ex sindaco di Benevento, costretto a fare i conti con i 'segni' lasciati dalla 'visita' del ladri, che hanno agito indisturbati.

Secondo una prima ricostruzione, una volta all'interno della villetta, i malviventi hanno rovistato ovunque, impadronendosi di alcuni oggetti d'oro, di orologi e di alcuni fucili da collezione. Poi sono fuggiti, facendo perdere, al momento, le loro tracce. Lavoro per i carabinieri, intervenuti sul posto quando è scattato l'allarme: avviate le indagini per risalire agli autori del furto.

L'episodio si aggiunge a quelli già registrati dalla cronaca: in particolare, incursioni ai danni di rivendite di tabacchi compiute in più centri della provincia.