Addio all'avvocato Carmelo Damiano, 52 anni con la toga addosso Il professionista di Montesarchio aveva 82 anni. Il ricordo del Consiglio dell'Ordine

Aveva 82 anni, 52 dei quali trascorsi indossando la toga, l'avvocato Carmelo Damiano, di Montesarchio, scomparso nelle scorse ore. Professionista apprezzato per la sua competenza, Damiano era molto noto anche per essere stato consigliere comunale nella sua città, consigliere provinciale e dirigente, all'epoca, della locale Usl.

Tantissime le difese garantite nel corso della sua carriera, sempre con l'attenzione puntata sulla tutela dei diritti dei suoi assistiti. Come una delle persone che undici anni fa era stata chiamata in causa dall'inchiesta della Dda, poi archiviata per tutti, sull'ex sindaco Izzo.

In un manifesto il presidente ed i consiglieri dell'Ordine forense ne ricordano le “doti umane e professionali” e “si uniscono al dolore della famiglia”.