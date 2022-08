Lo so che è domani, ma me ne frego: buon Ferragosto a tutti... o quasi Pensieri in libertà

Ovunque voi siate: al mare, in montagna, ai laghi o a casa, buon Ferragosto. So bene che è domani, ma ho deciso di portarmi avanti con il mio instancabile lavoro. Con i tempi che corrono, sono fortunato ad averne uno che mi piace. Bando alle ciance, con chi apriamo la lista?

Nessun dubbio: il primo pensiero va a coloro che, in ospedale o no, lottano per la vita, per superare i problemi di salute. Sono ferocemente aggrappati alla speranza, non mollano un centimetro e tentano di uscire dall'incubo nel quale sono stati precipitati.

Buon Ferragosto a quanti, senza 'aiutino' , cercano di conquistarsi un posto al sole che sia soltanto il frutto dell'impegno e della costanza. Sono i più giovani: hanno il futuro nelle loro mani, non devono sprecarlo nella consapevolezza che dovranno comunque avere a che fare con raccomandati e figli di...

“Il nostro Paese non premia il merito (e non punisce chi trasgredisce)”: è una delle più belle citazioni di Piero Angela, scomparso nelle scorse ore, che ha dedicato la sua esistenza alla divulgazione scientifica. I social sono colmi di post che lo ricordano, alcuni incredibilmente vergati anche da chi, per ignoranza, ha rilanciato in questi anni le tesi più incredibilmente antiscientifiche.

Fa niente, torniamo a 'bomba', al merito: categoria che in Italia non è quasi mai apprezzata, soverchiata in ogni settore da familismi ed 'amichettismi' che fanno schifo, dalla trasmissione, per via dinastica, dei ruoli di prestigio. Non è sempre così, per fortuna, come dimostrano tantissime carriere che vengono celebrate perchè rappresentano le eccezioni in contesti nei quali i rapporti contano di più del sapere, della capacità di sapersi affermare solo con le proprie forze.

Buon Ferragosto a chi non ha un'occupazione e la cerca affannosamente, non a chi potrebbe menare le mani e invece non lo fa, o a chi sfrutta il disperato bisogno di lavoro.

Buon Ferragosto a quanti si ostinano a pensare che la giustizia non sia vendetta, che i fatti di cronaca non siano materia da teatrino televisivo, che i diritti vadano sempre e comunque rispettati, e che i doveri non siano un optional.

Credo di avervi annoiato a sufficienza, mi fermo. Non prima però di aver sottolineato il bene più prezioso che abbiamo: si chiama libertà e va difesa sempre da chiunque provi a metterla in discussione. Ve l'immaginate cosa sarebbe una domenica di agosto senza la possibilità di scrivere e leggere ciò che ci piace o no?