Tromba d'aria nella notte, danni e black out elettrici nel Sannio Diverse le zone della provincia colpite dal maltempo

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per una sorta di tromba d'aria che nella notte ha investito la nostra provincia. Vento forte e pioggia battente hanno colpito, in particolare, Montesarchio, Bonea e la Valle vitulanese, senza risparmiare però anche le altre zone. Inevitabili i disagi, momenti di apprensione anche nel capoluogo.

Alberi caduti sulla carreggiata, tabelloni e capannoni divelti, tantissimi black out elettrici: questo il quadro che i pompieri hanno dovuto fronteggiare, costretti a fare i conti con un'ondata di maltempo che ha provocato danni alle cose ma non, per fortuna, alle persone.

In una successiva nota, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha comunicato che "la colonna mobile è stata inviata, a seguito di disposizione del Dipartimento, presso il Comando Provinciale VVF di Latina per supportare le squadre locali per innumerevoli interventi, a seguito di avverse condizioni meteo".