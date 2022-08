Paolucci lascia Fratelli d'Italia: costretti a votare ex segretario di Mastella L'annuncio su fb

Federico Paolucci annuncia l'uscita da Fratelli d'Italia: "Prima che i giochi siano fatti e prima che possa essere indicato come chi dice le cose dopo NON aver ottenuto quello che voleva - scrive in un post su fb -, lascio Fratelli d’Italia. Non mi piace l’arrembaggio del ti piace vincere facile e non mi interessa se io abbia o meno qualche residua possibilità di candidatura utile. Credo che Giorgia Meloni meriti di vincere. E di governare. E spero che riesca a fare ciò che nessuno ha fatto dalla prima repubblica a oggi. Le riforme istituzionali che mancano in questo paese. A lei tutto gli auguri e gli in bocca al lupo per il prossimo governo".

Paolucci non accetta però "che le nostre piccole marginali aree interne possano essere svendute al maggior offerente. Non sono mai s tato arrivista e non ho nessuna difficoltà a perdere “il treno”. Qualunque esso sia. Continuerò a far sentire la mia voce, nei limiti delle mie possibilità, per le aree interne e per un riequilibrio Sannio irpino in Campania. Credo di aver rappresentato dignitosamente questo partito quando non valeva nulla in termini elettorali. Ora è giusto che lo rappresentino quelli che vengono solo quando il consenso cresce. Siamo entrambi coerenti. Ma non ho difficoltà a dire che se l’unico rappresentante del cdx che Fd’I è costretto a votare pare sia un giovane ex segretario di Mastella, allora alla fotocopia preferisco l’originale. Qualcuno dirà: Federico, ma ora che andate al governo ti tiri fuori? Ma chi ci vuole andare al governo… è un’ambizione per i capaci, non la mia, che non ho queste capacità".