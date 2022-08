Un video su facebook per ricordare Pietro, i momenti di gioia vissuti con lui Benevento. L'iniziativa della sorella e del fratello del 58enne morto per un malore in bici

Due minuti di emozione purissima per una vita spezzata da un destino assurdo. Un collage di immagini che il tempo non potrà mai cancellare, frammenti di gioia condensati in un video che la sorella ed il fratello hanno postato su facebook per riavvolgere il nastro del ricordo di Pietro Guarente, 58 anni, di Benevento, il funzionario dell'Asl morto per un malore che lo ha stroncato mentre andava in bici.

In quei 120 secondi ci sono un uomo e l'amore per la sua famiglia e i suoi cari, la passione che nutriva per lo sport. Attimi indimenticabili, il dolore è fortissimo, la nostalgia insopportabile. Non è facile accettare l'idea della perdita, il vuoto che provoca all'improvviso. Ci si sente maledettamente più soli ed indifesi. Senza Pietro, senza quelle risate immortalate da un obiettivo, quegli abbracci che sprigionavano sicurezza ed infondevano coraggio.

La voce si rompe, un nodo si strozza in gola, verrebbe voglia di urlare contro tutto, ma Pietro non sarebbe d'accordo. Il suo volto si allargherebbe in un sorriso, uno di quelli che donava a chi gli voleva bene. Buon viaggio, Pietro.