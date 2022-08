Dramma in una struttura del campo da rugby, 53enne trovato senza vita E' stato trovato riverso su un divano probabilmente colpito da un malore. Indagini dei carabinieri

Sono stati alcuni atleti a trovarlo senza vita nella serata di ieri, riverso sul divano in una delle strutture del campo da rugby ‘Dell’Oste’ di Benevento. Si tratta di un 53enne, tesserato della società sportiva non come atleta, rinvenuto senza vita nei locali dove ci sono anche gli uffici della società del quartiere Pacevecchia.

Ad aprire la struttura sono stati due giovani rugbisti dopo aver notato una luce accesa all'interno della struttura. Entrati, si sono trovati di fronte il corpo senza vita dell'uomo morto da qualche ora.

Scattato l’allarme , sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento e della Stazione del capoluogo che hanno ascoltato i presenti ed avviato le indagini. Su disposizione del magistrato, il medico legale, il dottore Emilio D’Oro, ha effettuato un sopralluogo. Al termine dei primi accertamenti medici legali sarebbe emerso che le cause della morte del 53enne potessero essere da attribuire ad un improvviso malore.