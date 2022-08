Giovane clandestino in un camion fermato dalla Volante sulla Tangenziale - FOTO L'intervento dei poliziotti dopo l'allarme lanciato da un automobilista che aveva notato un braccio

L'allarme è scattato grazie ad un automobilista che percorreva la Tangenziale da San Giorgio in direzione di Benevento. Gli occupanti dell'auto hanno immediatamente chiamato il 113 quando hanno notato il braccio di una persona che fuoriusciva da uno squarcio della centina del semirimorchio di un autoarticolato che precedeva la loro auto. Dalla sala operativa della Questura sannita è stata così diramata una nota per far fermare il mezzo pesante. Ci hanno pensato gli agenti dell'equipaggio della Volante che tra Benevento Est e Benevento Centro hanno intimato l'alt al conducente del camion con targa polacca, probabilmente sbarcato a Brindisi. Quando i poliziotti hanno fatto aprire le porte posteriori del semirimorchio, tra centinaia di pallet di tessuti compressi in cellophane è spuntato un giovanissimo migrante clandestino che aveva evidentemente infilato il braccio nel telone che dava sulla strada per richiamare l'attenzione di qualcuno.

Il ragazzino è stato immediatamente visitato da un medico, per fortuna sta bene. L'autoarticolato è stato invece scortato in un parcheggio adiacente alla Questura di Benevento dove gli agenti della Squadra Mobile stanno procedendo ai controlli e ascoltando l'autista ed una donna che era in sua compagnia. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per smassare parte del carico per scongiurare la presenza di eventuali altri clandestini all'interno del mezzo.

IN AGGIORNAMENTO